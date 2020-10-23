بنسبة نجاح 84%.. التربية والتعليم تعلن نتائج اختبارات الثانوية العامة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج اختبارات الثانوية العامة بأقسامها “علمي، أدبي، انجليزي” للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م.

وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة صنعاء أن نسبة النجاح بلغت 84.56%، فيما لم بلغت نسبة الرسوب 15.44%.

وبينت أن عدد أوائل الجمهورية بكل أقسامه بلغ 42 طالبا وطالبة، موضحة أن الطالب مهند منور محمد الصغير من صنعاء حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم العلمي الطالب بنسبة 99.13%.

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ونالت الطالبة أسمهان جلال محمد جعلوم المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي بنسبة 91.12%، فيما حصل الطالب محمد سالم محمد باكركر بنسبة 94.75% المركز الأول على مستوى الجمهورية في اللغة الإنجليزية.

وأكد وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي، خلال المؤتمر الصحفي، أن أمامنا مسئولية كبيرة في الأخذ بيد الشعب اليمني لمسيرة التنمية والثقافة والعلم والعمل.

ويذكر أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة العام 2019 -2020م 200 ألف و898 طالباً وطالبة.

وبإمكان أي طالب الحصول على نتيجته عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم “160” أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.