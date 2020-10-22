وكيل محافظة تعز يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع بمديرية مشرعه وحدنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة تعز، الدكتور، عبدالقوي المخلافي، ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون، اليوم الخميس، سير العمل في عدد من المشاريع التنموية والخدمية بمديرية مشرعه وحدنان .



وأطلع الوكيل المخلافي على سير العمل في مشروع بناء مجمع عمر ابن الخطاب الذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن، والخدمات الطبية التي يقدمها مركز الفتح الصحي في المديرية، ومشاريع الطرقات التي تحتاج إلى تدخلات لإستكمالها منها طريق عدن ديمة، وطريق المرادع - طالوق .

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واستمع الدكتور المخلافي من مدير عام المديرية، جمال النقيب، إلى شرح حول المهام التي تقوم بها السلطة المحلية لخدمة المواطنين والإحتياجات الضرورية لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملهم .

وثمن الوكيل المخلافي خلال الزيارة جهود المملكة العربية السعودية ودعمها للمحافظة في مختلف المجالات .. موجهاً باستكمال اعتماد مركز الفتح الصحي كمستشفى ريفي للمديرية بأسرع وقت .

واكد الدكتور المخلافي أن السلطة المحلية ستعمل على دعم المديرية لجهودها لتقديم الخدمات للمواطنين وتذليل كافة الصعاب التي تعترضهم وتوفير الدعم المطلوب لإنجاز بعض الطرق الفرعية بالمديرية خلال الفترة القادمة وتأهيل جميع الطرق فيها .. مثمناً تضحيات ابناء مشرعة وحدنان في معركة الدفاع عن الجمهورية ودحر المليشيات الحوثية .

رافقه خلال الزيارة، مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرقات المهندس عبدالحكيم الشميري، ومدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري، وعدد من المسؤولين .