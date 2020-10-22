العوج: اليمن صاغت اطار اجتماعي واقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ان الحكومة اليمنية قامت بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا بصياغة إطار اجتماعي اقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كرونا المستجد والتي من خلاله تقدم اليمن دعوة عاجلة للعمل الجماعي من خلال حماية المساعدات، والمساعدة في الوصول إلى مصادر التمويل الأخرى، وتعزيز السياسات المتوافقة مع السياق اليمني، وإعطاء الأولوية للشراكات على كل المستويات.

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وأشار في مداخلاته خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2020م الى تطلع اليمن لمساعدة الشركاء العالميين على تعزيز أنظمة التوصيل والتسليم من خلال تكييف المشاريع والنهج مع الوضع الذي أوجدته الجائحة، وأهمية إعادة برمجة المشاريع الحالية بطرق تحدد أولويات التدخلات وتسلسلها وفقًا لاستراتيجية مشتركة مع زيادة المرونة في التكيف مع الصدمات الجديدة والاستثمار في جمع البيانات والمعرفة والتقنيات الجديدة وأنظمة المراقبة والتقييم.

وأكد وزير التخطيط على أهمية العمل مع الشركاء المحليين من خلال العمل بشكل مكثف مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والعمل أكثر مع ومن خلال المؤسسات الوطنية الناجحة بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية التي تعمل بشكل أكبر مع السلطات المحلية، وربط خطط المانحين بشكل وثيق بالاستراتيجيات الوطنية للدولة.

ولفت الى ضرورة التنسيق مع المانحين من خلال تعزيز الدور المؤسسي للمانحين وأدواتهم وجعل مجموعات التنسيق القطاعية للمانحين أكثر ديناميكية والمشاركة في جهود تمويلية جديدة وبذل الجهود لتطوير روابط أوثق بين البرامج الإنسانية والإنمائية وعملية السلام. وأنه وبمعالجة هذه الجوانب آنفة الذكر، يمكن للشركاء العالميين تعزيز أنظمة التوصيل لضمان التوزيع الفعال والعادل للقاح كوفيد19.