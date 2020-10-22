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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعفاء المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم واستثنائهم من كل محلات السعودية

ناشد الكاتب والصحفي خالد الذبحاني من العاهل السعودي وولي عهده الامير محمد بن سلمان اعفاء اليمنيين من رسوم المرافقين واستثنائهم من الانشطة التي تمت سعودتها واصبحت حكرا على السعوديين.

وأعرب الذبحاني في المقال الذي نشره المشهد اليمني عن امله في ان يلتفت الملك السعودي سلمان الى حق الجوار والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمنيين في الوقت الراهن.

الخليج 365 يعيد نشر المقال كما ورد

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اعفاء المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم واستثنائهم من كل محلات السعودية

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اعفاء اليمنيين في المملكة من الرسوم واستثنائهم من السعودة



خالد الذبحاني



يعلم كافة المغتربين اليمنيين في كل دول مجلس التعاون علم اليقين إن الطريقة التي يعيش فيها المغترب اليمني في المملكة هي احسن حالا وافضل من أي دولة من دول الخليج..ولا اقصد هنا الحصول على الثروة وجني المال الوفير وتحقيق العيش الرغيد له ولأفراد عائلته ، فهذه أمور تعتمد على ما يقسمه الله من الارزاق ، فقد يكون احد المغتربين في جيبوتي احسن حالا وانعم بالا من المغتربين في السعودية او في بريطانيا او حتى في أمريكا ، فتلك أرزاق بيد الله هو وحده من يقسمها بين عباده .

انما اقصد إن عدد هائل من المغتربين اليمنيين في المملكة يعيشون بطريقة مخالفة للقانون ، حتى من يحملون الإقامة الرسمية تجدهم مخالفين للقانون، واقاماتهم منتهية منذ سنوات ومع ذلك يعملون ويكسبون ارزاقهم ويستمرون بالعيش في مختلف المدن السعودية ، وهذا ما لا يمكن للمغترب اليمني ان يفعله في أي دولة خليجية ، فالمغتربين هناك لا يقدرون على تأجيل ما عليهم من رسوم او مستحقات مالية ولو لمدة 24 ساعة فقط ، فسوف يجدون رجال الشرطة يطرقون بابهم او عزبهم لاجبارهم على تسليم ما عليهم من مستحقات او عليهم الرحيل.

امر اخر يميز المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية عن باقي دول الخليج وكل دول العالم ، فهناك جيش جرار داخل المدن السعودية من المخالفين ومجهولي الهوية ، ومن لديهم تأشيرات زيارة وغير مسموح لهم بالعمل ، ومع ذلك يشتغلون ويجنون أرزاقهم بمختلف الطرق ، وهو أيضا امر يستحيل حدوثه في اية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي .

ومن هذا المنطلق أتوجه بخطابي هذا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان النظر بعين الكرم، فكرمكم وعطاياكم ومساندتكم لليمن واليمنيين منذ امد طويل وحتى اللحظة الراهنة لا ينكرها الا جاحد او لئيم لا يقيم للمعروف وزنا، وينكر كل جميل ، وبحمد الله فاليمنيين معروفون بأنهم يحملون الجمالة ولا ينسون المعروف كما قالها الكثير من الادباء والكتاب السعوديين من أصحاب الأقلام الرشيقة وابرزهم الرائع تركي السديري والمتألق خلف الحربي ، وغيرهم من الكتاب.

أعود بحديثي الى خادم الحرمين وولي عهده، فقرارات السعودة امر سيادي في غاية الأهمية للسعوديين من اجل الاعتماد على الكادر الوطني من كل الفئات السعودية، واستثناء أي جهة من المقيمين في تطبيق السعودة سيجعل الامر يبدوا متحيزا لهذه الجنسية او تلك وربما الاستثناء لجنسية معينة يثير غضب باقي البلدان العربية والإسلامية اذ كيف يتم اعفاء البعض من الرسوم واستثنائهم من السعودة ، فيما تطبق على كل المقيمين على ارض المملكة.

لكن يا خادم الحرمين الشريفين ..و ياولي عهده الأمين ..اليمنيين هم جيران بل واقرب جار لكم ، وسيتفهم الاخرون من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية وغير الإسلامية ، ان استثناء اليمنيين ليس فقط لأنهم جيران للمملكة ، بل لظروفهم الاستثنائية ، فهم ان عادوا الى بلادهم سيجدون ميليشيات لا ترحم وليس في قلوبهم ذرة رحمة ، وحتى ان عادوا للمناطق المحررة ، فهناك شرعية لا يهمها اليمني لا في الداخل ولا في الخارج حتى لو ماتوا جوعا ومرضا، فهم مشغولون بترتيب أوضاعهم وأوضاع أبنائهم واقاربهم.



ختاما يا خادم الحرمين الشريفين ويا ولي عهده الأمين اود الإشارة الى ان هذه المكرمة باعفاء اليمنيين من دفع الرسوم واستثنائهم من السعودة من قبلكم لن تكون غريبة عليكم ، فأنتم اهل كرم وسخاء يعرفه القاصي والداني ، وهذا سيدخل الفرحة والسرور في قلوب جيرانكم وابنائكم اليمنيين ، وسيكون له صدى كبير ليس فقط في نفوس أبناء اليمن في الداخل والخارج ، بل على مستوى العالم ، ولن يستطيع أحد ان يزايد وينافق ، وسيعلم الجميع ان المملكة هي البلد الثاني لليمنيين بل إن الكثيرين منهم يعتبرون المملكة بلدهم الأولى .



