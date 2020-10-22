شكرا لبحثكم عن خبر أختتام دورة تدريبية للكوادر الصحية والمجتمعية لمديرية المسيمير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / أنوار العبدلي

اختتمت صباح اليوم الخميس في مدينة الحوطة الدورة التدريبية لتدريب وسطاء محليين من الكوادر الصحية والمجتمعية لمديرية المسيمير وذلك ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي أولا" .

حيث استمرت الدورة 6 أيام والتي أقيمت تحت عنوان " تحليل ومسح النزاعات وإدارة وتصميم الحوار بدعم من USAID وبقيادة منظمة " جون سنو " وتنفيذ منظمة البحث عن أرضية مشتركة وتحت رعاية مكتب الصحة العامة والسكان لمحافظة لحج .

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وخلال فترة الدورة التدريبية تعرف المشاركون من قبل المدرب فهمي المقطري على عدة مفاهيم للحوار وانواعه وأدواته إلى جانب كيفية تصميم جلسات حوار وإدارته ورفع مخرجاته كما تعرفوا على كيفية مسح النزاعات في أطار الجانب الصحي في مناطقهم بالإضافة إلى أنشطة عملية وعمل مجموعات حول مبادرة لحوار وتشكيل فريق العمل ووضع الخطة وجدول الجلسات .

حضر اختتام الدورة مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة والسكان بلحج الأستاذ محمد الشحاري ومدير مكتب الصحة لمديرية المسيمير الأستاذ محمد السيد ومنسق مشروع المنظمة في لحج حسين الوهاشي

ونشير إلى أن مشروع التعافي والنظام الصحي " صحتي أولا" برنامج مدته ثلاث سنوات يستهدف ثلاث محافظات وهي " عدن - لحج - تعز " ولقد نفذ في محافظة لحج مستهدفاً ثلاث مديريات وهي " تبن - المقاطرة - المسيمير " .

ولقد تم استهدف مديرتين تبن والمقاطرة بداية شهر أكتوبر الحالي 2020م في دورة تحليل ومسح النزاعات وتصميم الحوار للكوادر الصحية وحالياً تختتم في مديرية المسيمير حيث بعد ذلك سيطلب من المشاركين في الثلاث المديريات النزول وعمل مسوحات لنزاعات في المجال الصحي بمناطقهم وعمل جلسات حوار بمشاركات جهات محلية مجتمعية بالمنطقة محل قضية النزاع ثم رفع بالمخرجات لمنظمة البحث عن أرضية مشتركة للتدخل في القضية بما يخدم القطاع الصحي والناس المستفيده منها .