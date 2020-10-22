السلطة المحلية بالجوف تناقش أوضاع النازحين والقضايا الأمنية والخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات

عقدت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، اجتماع لمدراء عموم المديريات لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة باوضاع النازحين والمواطنين تحت سلطة المليشيا والقضايا الأمنية واداء القطاعات الخدمية.



وفي الاجتماع الذي عقد بمحافظة مأرب ، قدم مدراء المديريات شرح عن مجمل الاوضاع في القطاعات الخدمية والنازحين وآثار اجتياح المليشيا لعاصمة المحافظة ومحاولاتها تجريف التعليم وتقويض جهود البدء بالعملية التعليمة.

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وتطرق الاجتماع إلى اوضاع النازحين في المناطق المحررة من المحافظة وفي مأرب ومستوى التدخلات الاغاثية والايوائية والاحتياجات الضرورية لمخيمات النازحين.

وناقش الاجتماع اوضاع الطلاب النازحين في مأرب وجهود مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتواصل مع تربية مأرب ومدى توفير بيئة تعليمية تضمن حصول أبناء المحافظة النازحين على خدمات التعليم واستيعاب كافة الطلاب واجراءات توفير مدرسين لتغطية المدارس المزدحمة بطلاب الجوف النازحين، وتخفيف الازحام في تلك المدارس وايجاد حلول مناسبة لذلك.

واستعرض الاجتماع الاوضاع التي يعيشها المواطنيين تحت وطأة المليشيا وما تعرضت له المؤسسات والقطاعات الخدمية من نهب ادى إلى تردي متواصل وشلل شبة تام في أداء خدماتها للمواطنين، بالاضافة الى فرض الجبايات المالية على التجار والمواطنيين وزيادة معاناتهم والانتهاكات المستمرة ضد المدنيين.

كما ناقش الاجتماع جهود السلطة المحلية في توفير المشتقات النفطية والغاز المواطنيين بالسعر الرسمي وما تقوم به المليشيا من عرقلة واضحة لأي خطوات في ذلك واصراراها على الاضرارا بمصلحة المواطن واجباره على الشراء من السوق السوداء التي تديرها لتمويل حربها الظالمة على حساب معاناة المواطن.