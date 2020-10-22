شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يؤكد على اهمية تسهيل إجراءات الجمارك في منفذ شحن وميناء نشطون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، على اهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات أمام التجار ومستوردي البضائع والمسافرين في منفذ شحن وميناء نشطون.

جاء ذلك خلال اجتماع له، مع مدير فرع الجمارك بالمحافظة الدكتور علي رويشد، لمناقشة تنظيم وتطوير العمل الجمركي وتأهيل المنافذ الجمركية. وأطلّع المحافظ على طبيعة سير الإجراءات الجمركية في جمركي شحن وميناء نشطون، والصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل الجمركي في المحافظة واحتياجات العاملين في المكاتب الجمركية.

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