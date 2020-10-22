مقاتلات التحالف تدمر منظومة صواريخ وآليات عسكرية بمحافظة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، تعزيزات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية مجزر بمحافظة مأرب.



وكشفت مصادر محلية عن نجاح الغارات في تدمير منظومة صاروخية ومدرعة (بي إم بي) ودبابة وثلاثة أطقم للمليشيا الإرهابية، بالقرب من طريق المشاش.

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