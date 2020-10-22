شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام وعاجل صادر عن دولة خليجية بشأن الأجانب وكل المقيمين فيها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حكومة سلطنة عمان، الأربعاء، عن قرار جديد ومهم متعلق بتملك الأجانب للأراضي والعقارات في البلاد.

وذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها قررت تمديد المهلة الزمنية للتصرف في الأراضي والعقارات الكائنة في أماكن الحظر لمدة سنة واحدة فقط تنتهي في 31 أكتوبر 2021م؛ وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة بأنه يجب أن يتم نقل ملكيات الأراضي والعقارات إلى عمانيين خلال المدة المشار إليها .

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وشددت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المدة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه في حالة عدم التصرف في تلك الأراضي والعقارات.

يُذكر أن هذا القرار استنادًا إلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018 وإلى المهلة الزمنية التي تنتهي في 19 نوفمبر 2020م للتصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر .

ووفقا للمرسوم السلطاني فإن أماكن الحظر تضم محافظات مسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى، وظفار (عدا صلالة)، وولاية لوى، وشناص، ومصيره، والجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة".

ومن تلك المناطق أيضًا: "الجزر، والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، والأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة".