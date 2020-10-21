شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العشبي يبحث مع مسؤول باكستاني سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير بلادنا لدى اسلام اباد مطهر العشبي ،اليوم ، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمدبنة راولبندي الباكسانية ناصر ميرزا،سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.



من جانبه ،اكد رئيس الغرفة التجارية الباكستانية واعضائها عن رغبة قطاع التجارة والصناعة والاعمال الباكستاني في تعزيز العلاقات مع اليمن في شتى المجالات..مستعرضين المجالات المتاحة التي تتمتع فيها باكستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير العشبي يبحث مع مسؤول باكستاني سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.