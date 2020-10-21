شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوحيشي يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث سفير بلادنا لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي اليوم، مع نائب وزير الخارجية الروسي ممثل الرئيس الروسي لشؤن الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بغدانوف، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

Advertisements واستعرض الوحيشي التطورات الراهنة في بلادنا واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية، في التصعيد واستهداف ممرات الملاحة البحرية بما فيها المخاطر الناجمة عن خزان صافر..مشيراً الى ان الحكومة اليمنية تواصل سعيها الكامل لإنهاء الحرب..لافتا الى ادانة الحكومة اليمنية قيام النظام الإيراني بتهريب أحد عناصره الى اليمن وتنصيبه سفيراً لدى المليشيا الحوثية الانقلابية. بدوره رحب بغدانوف بنجاح العملية الإنسانية الناجحة لتبادل الاسرى كخطوة هامة..معبر عن تطلعه لان تتخذ خطوات أخرى لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحرج وتسمح بالتحرك لإنشاء عملية سلمية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحيشي يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.