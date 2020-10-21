نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي ،اليوم ، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبدالغفار.



جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش ترأس نائب رئيس الوزراء اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العربي و المنعقدة في مقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية ،الدعم الذي تقدمه الاكاديمية للمبتعثين من الطلاب اليمنيين ، وكذا تسهيل اجراءات منح الطلاب شهاداتهم وجدولة دفع الالتزامات المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية،ومساهمة الاكاديمية في تركيب انظمة الكترونية لادارة الموانئ نظراً للخبرة الواسعة التي تتمتع بها الاكاديمية في تصميم الانظمة الالكترونية لادارة الموانئ .

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كما جرى مناقشة ارسال خبراء متخصصين من الاكاديمية لتقييم واعادة هيكلة وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها في اطار العمل على تطويرها والرفع من كفاءتها لتواكب التطور العالمي في مجال الموانئ.

واتفق الجانبان على أن تقوم الاكاديمية باعادة تأهيل المعهد البحري في عدن وكذا التعاون في إنشاء معهد تدريب بمحافظة حضرموت والاسهام في تدريب المدربين للكادر الوسطي في المجال البحري والموانئ.

وفي نهاية اللقاء ،قدم نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ،ترس وزارة النقل لرئيس الاكاديمية ،فيما أعرب رئيس الاكاديمية عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه اليمن للاكاديمية العربية وكافة منظمات العمل العربي.