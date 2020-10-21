شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي ترفض ممارسة الجنس مع ممثل شهير والسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المطربة والممثلة اللبنانية هيفاء وهبي، حقيقة رفضها العمل مع الممثل المصري أحمد عز في فيلمه الجديد “ولاد رزق 2″، بسبب جرأة الدور المعروض عليها، بعد أن نسبت تصريحات لها بأنها مستاءة من تلقيها هذا العرض الذي لا يتناسب مع مشوارها الفني.

ووفق تقارير صحفية، فإن الدور المعروض على هيفاء كان تجسيد دور فتاة “سادية الجنس”، تعجب بالرجال وتتلذذ في عذابهم خلال إقامتها للعلاقات الجنسية معهم، فيما وصف بأنه الدور الأكثر جرأة لها في السينما المصرية.

وقالت هيفاء في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لي الشرف أشتغل مع مخرج كبير متل طارق العريان، ومستحيل أعتذر عن الدور بهذه الطريقة السوقية اللي انتشرت في الميديا تجاه مخرج وصناع عمل محترمين ونجوم كبار!”.

وأضافت: “وبما أني في الأصل لم أعلن أنه هنالك دور أتعرض عليَ فبالتالي لا دخل لأحد لماذا اعتذرت”.

وتابعت هيفاء في تغريدة ثانية: “كل الاحترام للمخرج الكبير طارق العريان وأبطال فيلم اولاد رزق٢ فأحدهم سمع أنه اتعرض علي دور ضيفة شرف في الفيلم وبكل وقاحة كتب الخبر اللي في الصورة!”.

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واستدركت قائلة: “وعندما سُئلِت نفيت ورفضت ما كتبه عن مضمون الدور! ولا قلت تاريخي(اللي هو فيلمين) لا يسمح ولا مدير اعمالي صرح وشكرا!”.

وكانت صحيفة “الوطن” نسبت إلى محمد الوزيري مدير أعمال هيفاء، قوله، إنه “بالفعل عرض الأمر على هيفاء ولكن بعد أن اطلعنا على الدور وجدناه منافيا للآداب ولا يليق نهائيًا بتاريخ هيفاء، ورفض الدور دون تفكير”.

وأضاف: “أعتقد أن كل الضجة التي حدثت من السوشيال ميديا وتداول أخبار بانضمام هيفاء إلى الفيلم الغرض منه الدعاية للفيلم واستغلال اسم هيفاء وهبي”.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داود وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة.