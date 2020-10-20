طيران العدوان يشن غارات على محافظتي مأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات شن طيران العدوان السعودي اليوم الثلاثاء، ست غارات على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة بحرة بمديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل بمأرب. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف.

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