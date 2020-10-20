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صنعاء - ياسمين الخيامي - نساء جميلات في العاصمة صنعاء يشعلن مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامهن بهذا العمل وسط الشارع



انتشرت صورة لفتيات يبعن البنزن العاصمة صنعاء وأشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي

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نساء جميلات في العاصمة صنعاء يشعلن مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامهن بهذا العمل وسط الشارع

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وقال الأضرعي إن "السفينة داماس وصلت إ ميناء الحديدة، وهي تحمل 29 ألفا و491 طنا من مادة الديزل"، دون تفاصيل أخرى. والإثن، أعلنت الجماعة دخول الوضع صنعاء "مرحلة سيئة جدا"، من تداعيات الأزمة النفطية التي تتصاعد منذ أشهر. وتعا المناطق الخاضعة للحوثي شحا كبا الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إ ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة غربي اليمن. ونهاية يوليو/ تموز الما، رفضت جماعة الحو مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إ المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، ع ميناء الحديدة.

واشطت الحكومة مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إ ميناء الحديدة حساب خاص جديد لا يخضع للحوثي.