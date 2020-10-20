شكرا لبحثكم عن خبر صندوق صيانة الطرق والجسور يعقد اجتماعا هاما لمناقشة الترتيبات النهائية لمشروع عقبة خلق جبل حالمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن| خاص

عقدت ادارة صندوق صيانة الطرق و الجسور، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا هاما في العاصمة عدن، ناقشت خلاله الترتيبات النهائية المتعلقة بعمل الفريق الهندسي و المسح لإعداد دراسات تصاميم وجداول الكميات لمشروع عقبة خلق جبل حالمين حبيب الريده بمحافظة لحج.

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وخلال الاجتماع الذي حضره منسق المشروع الاستاذ عبدالرقيب العمري وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق والجسور المهندس وليد ردمان، و المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق، والمهندس صفوان رئيس قسم الفروع بالصندوق، تم توجيه الفرق الهندسية بالعمل بملاحظات الأهالي ولجنة المشروع بما يتم تحسين جودة العمل وتذليل الصعوبات امام المواطنين المستفيدين من المشروع وإنتاج تصاميم فنية وهندسية لتامين حركة المسافرين ووسائل المواصلات.

ويذكر بان مشروع عقبة غلق واحد من اهم المشاريع بمديرية حالمين والتي تم اعتمادها من قبل صندوق صيانة الطرق و الجسور والذي سوف يستفيد منه قرابة عشرين الف انسان في جميع قرى حالمين وتم نزول فرق المسح وأنجزت حوالي 90٪؜ من دراسة و تصاميم المشروع.