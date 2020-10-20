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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. واقعة مرعبة تحدث لفتاة أمريكية ثعبان ضخم لف نفسه حولها.. وبأعجبوبة أنقذت نفسها.. (صور)
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جديد اب برس
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