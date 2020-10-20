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شاهد.. واقعة مرعبة تحدث لفتاة أمريكية ثعبان ضخم لف نفسه حولها.. وبأعجبوبة أنقذت نفسها.. (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. واقعة مرعبة تحدث لفتاة أمريكية ثعبان ضخم لف نفسه حولها.. وبأعجبوبة أنقذت نفسها.. (صور)

في واقعة مرعبة ، تعرضت فتاة أمريكية لمحاولة التهامها من قبل ثعبان ضخم بعدما أنقذته من تحت سيارة كادت أن تدهسه . ولحسن حظ الفتاة فقد تصرفت بسرعة بالإتصال بالطوارئ ، إذ قام الثعبان الذي يُعرف بـ " أفعى السجاد " وطوله أكثر من 3متر بلف جسمه على ساقيها محاولاً شل حركتها وإلتهامها . وأظهر مقطع فيديو أفراد الشرطة وهم يحاولون إبعاد الثعبان عن ساقيها ، بينما كانت تصرخ ولا تزال الشرطية تحاول إبعاد رأسه عنها في مشاهد مرعبة ، ثم تم إطلاق سراح الثعبان بيئته البرية .

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جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

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