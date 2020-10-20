شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة السورية نسرين طافش تثير جنون متابعيها بصورة عارية وسط حوض السباحة .. خلعت ملابسها ونثرت قطرات الماء على صدرها البارز.. ... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإطلالة وصفت بالجريئة واثارت بسببها جدلا كبيرا .

وشاركت نسرين طافش متابعي حسابها الخاص عبر إنستجرام بصورة لها ظهرت فيها مرتدية ملابس السباحة " المايوه " داخل مسبح .

_____________________

اخبار ساخنة قد تهمك :

مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف .. تشبه الفنانة مريام فارس بنسبة 90% ، والمتابعون يصفوها بحورية الارض ..شاهد الصور

مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف .. تشبه الفنانة مريام فارس بنسبة 90% ، والمتابعون يصفوها بحورية الارض ..شاهد الصور

هيفاء وهبي في ورطة حقيقة بعد تسريب صور لها وهي بين احضان هذا الشخص بملابس النوم.. شاهد

إعلامية عربية مشهورة تقع بفخ فنان كبير وتمارس معه الجنس في شقته مقابل 3 الف دولار .. لكن بعد انتهاء علاقتهم الحميمية حدثت مفاجأة لم تكن بالحسبان .. شاهد الصور

. هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة.. شاهدو فضيحتها بين الأشجار.. كل شيء على الطبيعة أحلى.. "صور"

شاهد : أصغر نجمة في مسلسل "باب الحارة" تصدم الجمهور بصورة فاضحة من داخل الحمام

"لا يعادي تركيا الا منافق" .. أول تعليق كويتي على حملة مقاطعة البضائع التركية في السعودية.. والBBC تكشف مفاجأة غير متوقعة عن الحملة ومن يقف خلفها !

بالصور.. تمارين لتقوية القدرة الجنسية للرجل.. ستظل فحلاً كالثور حتى لو بلغ عمرك السبعين عام

Advertisements

بدون ملابس وكما ولدتها أمها.. نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد

فنان شاب سعيد الحظ ظهر على التلفاز وخطف قلب أميرة سعودية.. مافعلته لأجله كان مفاجئ وغير متوقع.. شاهد الصور

نجمة مسلسل "انت اطرق بابي" تصدم الجميع وتعترف بممارستها الجنس خلف الكواليس ثلاث مرات مع هذا الفنان الشهير !

الكويتية روان بن حسين “تفتحها عالغربي” وتظهر بمقطع فيديو جريء يستعرض مفاتنها بشكل فاضح !

قبل قليل.. ياسمين صبري تفاجئ الجميع وتنشر صورتها وهي تقوم بهذا العمل الصادم داخل سيارتها.. شاهد

رقصة ساخنة بملابس شفافه.. الفنانة هيفاء وهبي تتجاوز كل الخطوط الحمراء بظهورها الجديد والفاضح.. شاهد الفيديو

شاهد.. فيفي عبده بظهور فاضح ووصلت رقص ساخن .. (فيديو)

السعودية: تعيين هذة الفتاة بمنصب رفيع بسبب جمالها الشديد.. شاهد الصور

قالت "أنا أنثى نار وبجسمي لحم ينامون عليه" .. مشهورة سعودية تتجاوز الخطوط الحمراء وتنشر فيديو فاضح وهي تتحسس على جسدها بطريقة مثيرة وبدون "سروال".. شاهد

___________

وتعرّضت نسرين طافش للعديد من الانتقادات من جمهورها الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة والجريئة .