شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لذابح المعلم الفرنسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إندونسية، صور المراهق الشيشاني ذابح معلم فرنسي على خلفية إساءته للرسول صلى الله عليه وسلم.

وذابح المعلم الفرنسي عمره 18 عامًا، وعمل سابقا في حراسة برج إيفل، كما قام بأعمال بناء في فرنسا، التي سافرت عائلته اليها في 2008.

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يذكر أن فرنسا تنوي طرد 231 أجنبيا للاشتباه بتبنيهم معتقدات دينية متطرفة،وهو ما سبق أن طالب به وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمنان.