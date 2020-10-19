شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قالت "أنا أنثى نار وبجسمي لحم ينامون عليه" .. مشهورة سعودية تتجاوز الخطوط الحمراء وتنشر فيديو فاضح وهي تتحسس على جسدها بطريقة م... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت السعودية أمل الشهراني جدلاً واسعاً مرة أخرى بطريقة تقديمها النصيحة إلى الفتيات، حول أجسادهن وتقبلها.

وظهرت أمل بفيديو وهي ترتدي قميصاً فقط دون بنطلون، وبدأت تشرح على جسدها بإيحاءات غريبة، وكشفت أجزاءً حساسة من جسدها، وقالت: “الرجال يريدون الركبة أن تكون لوناً واحداً، ويحكمون على المجتمع فقط من هذا الجزء، وأنا لا أراه سوى مفصل للساق، أنا أتواصل معك بقلبي وعقلي، ركبتي مجرد ركبة أمشي فيها”.

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وتابعت أمل وهي تتحسس جسدها: “الذي يحبك والذي يريدك والذي سيوظفك أو يتزوجك، بركبتك أو بدونها، سيقبل بك”.

وكشفت أمل عيوب جسدها علناً، وقالت في حديثها إلى الفتيات: “أسوي رياضة عشان أنشط الدورة الدموية وقلبي وعقلي يكونون بخير، لكن الرياضة لا تقوم بشد السيلوليت، أنا أنثى لدي هرمونات، أنا أم جبت من هذا البطن الجميل ثلاثة أطفال، فلدي كرش، ولدي زنود لأنني أريد أن يجد أولادي لحماً ينامون عليه، لدي حساسية وجسدي عليه الكثير من البقع وسأقوم بتصويرها لكم، جميع هذه مميزات”.

وسخر الجمهور من أمل، ونوهوا لها بأنهم يعرفون أن ما فعلته لم يكن من باب النصيحة، بل لاستعراض جسدها فقط.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من ممارستها “رقص الفراشة الشاطرة”، والتي أثارت الجدل أيضاً.

الجدير بالذكر أن أمل الشهراني من بين أكثر الشخصيات السعودية المثيرة للجدل، وتعيش مع أولادها في أوروبا وترى نفسها ناشطة في حقوق المرأة وتطرح بشكل مستمر قضايا مثيرة للجدل وتستفز الشارع السعودي باستمرار بما تنشره من صور ومقاطع فيديو جريئة لا تتناسب مع المجتمع السعودي.

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المصدر/ وكالات