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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب بريطاني ينصح كل افراد العائلة القيام بهذا العمل المنزلي السهل لحمايتهم من فيروس كورونا القاتل

دعا مارتن آدي، أستاذ طب الأسنان بجامعة بريستول البريطانية، إلى تعزيز ممارسة تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون باستمرار؛ باعتبارها إحدى السبل التي يمكن أن تساعد في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب غسل اليدين.

وأضاف البروفيسور آدي -وفق ما أوردته صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية اليوم الاثنين- أنه في حالة استنشاق الشخص الفيروس عن طريق الفم، فإن العوامل المضادة للبكتيريا في معجون الأسنان يمكن أن تساعد في إيقافه في مساره.

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طبيب بريطاني ينصح كل افراد العائلة القيام بهذا العمل المنزلي السهل لحمايتهم من فيروس كورونا القاتل

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وأوضح البروفيسور البريطاني أن معجون الأسنان يحتوي على نفس فئة المطهرات الموجودة في جل غسول اليدين الموصى به، مضيفا أن تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات يستمر في الفم لمدة 3 إلى 5 ساعات، وبالتالي، سيقلل من الحمل الفيروسي وتدفقه في اللعاب أو العدوى بالفيروسات التي تدخل عن طريق الفم.

وأكد أستاذ طب الأسنان البريطاني ضرورة أن يغسل الناس أسنانهم بالفرشاة قبل كل مرة يغادرون فيها منازلهم، مناشدا هيئة الخدمات الصحية البريطانية بضرورة التوصية بالتنظيف الإضافي للأسنان.

وقال: "يجب أن يركز الغلبية العظمى أن يكون توقيت تنظيف الأسنان عندما يكونون على وشك الخروج من منازلهم لممارسة الرياضة أو التسوق"، مضيفا أنه ينبغي زيادة وتيرة ذلك بصفة عامة