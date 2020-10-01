شكرا لبحثكم عن خبر محامي عدني يكتب: اليمنية .. دموع التماسيح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تذرف ادارة الخطوط الجوية اليمنية الدموع على القرار السياسي بمنح تراخيص لشركات طيران أخرى العمل في اليمن في المناطق المحررة في عدن وسيئون ويعتبرون انه قرار خطير وكارثي، ويمتدحون في اليمنية انها الناقل الرسمي وانها لم تلقى أي دعم حكومي لتطوير نشاطها وطائراتها، وان تلك الشركات التي منحت تراخيصا للعمل في نقل المسافرين من اليمن وإليها تستخدم طائرات متهالكة مجددة.

اليمنية تناست انها أسوأ طيران عربي بشهادة اليمنيين قبل غيرهم ولكنها اغلى طيران في العالم اجمع، وأنها تستغل المواطن اليمني استغلالا بشعا حصريا دون رحمة ولا شفقة وفي أحلم الظروف، تناست اليمنية انها تجني مئات ملايين الدولارات دون القيام بصيانة حقيقية لطائراتها منتهية الصلاحية وهي القادرة بالاساس على شراء عديد الطائرات الجديدة مما اكتنزته ظلما على مر عشرات السنوات.

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اليمنية اليوم انكسرت هيبتها وسطوتها وسيطرتها على العمل الملاحي الجوية في اليمن، وتذرف دموع التماسيح الزائفة ولن تجد من يصدقها ويترحم عليها ويتعاطف معها، اليمنية خسرت المواطن اليمني الذي هو الان على استعداد لاستخدام أي طيران مصري او افريقي او خليجي ولو بأقل المواصفات والنوعيات نكاية بالناقل الرسمي الذي إذل المواطن وذبحه بأغلى الاسعار وبالخدمات المفقودة ..

حان الوقت لمرتزقة ولصوص اليمنية للتفكير جيدا في استثمار مئات ملايين الدولارات المكنوزة لديها بشراء طائرات جديدة تنافس بها طائرات الشركات التي تم منحها التراخيص، وستتوالى المناخ والتراخيص لشركات عدة قريبا ان شاء الله .. فمجرد الصيانة لطائرات منتهية الصلاحية لم يعد كافيا لعودة ثقة اليمني بيمنيته.

*# اليمنية .. فاتها القطار#*