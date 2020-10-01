تعهدات القائد الاسير سيف القفيش تساهم في نجاح تبادل الأسرى بين الشرعية والانتقالي

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - ابين Advertisements الان تجري عملية تبادل الاسرى بين القوات الجنوبية ومليشيا الاخوان في منطقة الشيخ سالم. يأتي ذلك بعد تعهد العميد سيف القفيش بتسليم الستة الاسرى الجنوبيين الاخرين والقدوم بهم من محافظة مأرب.

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