شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. القائد جعوال يخلي جنوده الجرحى ولا يخاف من الرصاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عندما يكون القادة في مقدمة الصفوف...

صورة نادرة للقائد ـ نصر أحمد مثنى جعوال، قائد القطاع الخامس بالحزام الأمني في جبهة مُرَيس ـ الضالع، وهو يقوم بإسعاف أحد الجرحى من خطوط التماس الأولى مع مليشيات الحوثي، حيثُ لم يقوَ القائد نصر جعوال، على ترك زميله خلفه في مرمى نيران العدوّ وتمكَّن من إنقاذه تحت طلقات النيران، وقد تكرَّرت له الصور عدة مرات وهو يقوم بإنقاذ الجرحى من ساحات المعارك.

القائد الشاب الشجاع ابوزرعه المريسي جعوال، أصيب عدة مرات في مواجهاته مع مليشيات الحوثي، وبعد كل إصابة يعود إلى مواقع الشرف والبطولة ليتقدم الصفوف، وكأن لسان حاله كما يقول خليل مُطران:

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إني لأبذلُ أنفاسي بِلا ثمنٍ

حتى أراكَ كما أهواكَ يا وطني

• شايف محمد الحدي