عاجل.. وفاة دكتور جامعي بعد سنوات من لجؤه للعمل "خباز" بعد قطع مرتبات موظفي الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

توفي دكتور جامعي يعمل في إحدى الجامعات اليمنية بعد أن أجبرته الأوضاع المعيشية للعمل كـ"خباز".



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وقالت مصادر محلية إن الدكتور عبدالنور القليصي عضو هيئة التدريس واستاذ التفسير بجامعة الحديدة نائب مدير مركز التعليم المستمر بكلية التربية بزبيد توفي اليوم بعد سنوات من القهر والعمل في مهنة لا تتناسب مع مستواه التعليمي والأكاديمي.

وتناقلت وسائل التواصل الإجتماعي قبل ثلاث سنوات صور للدكتور "القليصي" وهو يعمل كـ"خباز" أجبرته الظروف المعيشية للعمل بعد قطع المليشيا مرتباته منذ أكثر من خمس سنوات.

وتعيش اليمن أوضاع غاية في التعقيد والتدهور نتيجة الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد، وتسببت بمقتل أكثر من مائة ألف يمني منذ أكثر من خمس سنوات.