شكرا لبحثكم عن خبر فيديو- تدمير منظومة دفاع "سام-6" حوثية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، أن مقاتلاته دمرت منظومة دفاع جوي من نوع "سام -6" تابعة لمليشيا الحوثية في صنعاء.

وعرض التحالف مشاهد جوية لعملية استهداف جوي لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لمليشيا الحوثي.

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وأكد التحالف، في بيان له، أن "الاستخدام البدائي والعشوائي لمنظومات الدفاع الجوي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران يهدد خطوط الملاحة الجوية وطائرات الإغاثة في اليمن".

وشدد على التزامه "بمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على القدرات والأسلحة النوعية التي تهدد الملاحة الجوية".