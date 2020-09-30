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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يغلقون 3 فروع لأكبر مصرف يمني
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الخليج 365
أغلقت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، ثلاثة فروع لمصرف الكريمي الإسلامي، أحد أكبر مؤسسات الصرافة والتحويلات في اليمن، وأوقفت شبكة الحوالات المالية التابعة للمصرف.
وقالت مصادر يمنية إن الميليشيات الحوثية داهمت ثلاثة فروع رئيسية بمحافظات صنعاء والضالع والحديدة، وأغلقتها بحجة التعامل بالعملات النقدية الجديدة، والتلاعب بأسعار الصرف، وأوقفت حركة الحوالات المالية.
ونشر مدونون يمنيون، صورا تشير إلى إغلاق فروع المصرف بتوجيهات من النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن مصادر اليمنية، أكدت أن إغلاق فروع المصرف يأتي للضغط عليه للحد من التعاملات المالية بين مدن الجنوب والشمال بالعملات الأجنبية، وبسبب توقف المصرف عن إعطاء أتاوات تحت مسميات ”مجهود حربي، ودعم قوافل الحوثيين“ منذ عدة أسابيع.
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