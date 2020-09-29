شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن غطت مؤخرتها بشعرها الطويل ولكن اثناء الرقص كشفت مؤخرتها الفنانه المثيرة "انجي خوري" رقص من قلب العاصمة السورية دمشق..(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة الاستعراضية انجي خوري الكثير من الجدل يوم أمس بمشاركتها مقطع فيديو ظهرت فيه خوري تتراقص على احدى جسور العاصمة السورية دمشق مرتدية احدى فساتنينها القصيرة المزركشة وبدت خوري في حالة سكر تام بعد وصلة الرقص الهيستيرية التي قدمتها في الفيديو

وتعرضت خوري لكثير من الانتقادات بعد ظهور مؤخرتها بشكل فاضح في الفيديو وكشفها عن ملابسها الداخلية بعد رفع فستانها بشكل شبه متعمد في الفيديو المثير .

وانهالت التعليقات من جمهور خوري الذي اعتاد على مشاركات خوري لصور فاضحة وجريئة تكشف فيها عن مفاتنها بشكل استفزازي حيث أثنى قسم من الجمهور على جرأة خوري بينما دعى القسم الآخر السلطات السورية للتحرك لايقاف خوري عن ممارساتها الفاضحة عبر السوشيال ميديا.

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