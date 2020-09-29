مقتل مواطن وزوجته وإصابة أطفاله برصاص مسلح في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 إب - الخليج 365 أقدم مسلح على قتل مواطن وزوجته وإصابة إثنين من أطفاله بإحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد" في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقال سكان محليون إن مواطن يدعى "نجيب الجماعي" أقدم على اقتحام منزل مواطن وقتله مع زوجته وإصابة إثنين من أطفاله بإصابات بالغة. Advertisements وبحسب السكان فإن المسلح اقتحم منزل المواطن "عرفات الجماعي" بقرية "ذكارة" بعزلة المنار بمديرية بعدان شرق محافظة إب، وأقدم على قتله مع زوجته الحامل في شهرها السابع وإصابة أطفاله، بعد خلاف وشجار بين المسلح "نجيب الجماعي" ونجل عمه "عرفات الجماعي" وسط صدمة مجتمعية كبيرة نتيجة الجريمة المروعة. وأكد السكان أن الجاني لاذ بالفرار عقب الجريمة. وتشهد محافظة إب فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل بشكل يومي وأيضا زادت عمليات السطو والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق العامة والخاصة.

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