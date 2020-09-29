شكرا لبحثكم عن خبر وزارة المالية تتسبب بتوقيف الدراسة في جامعة عدن .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لوح أساتذة جامعة عدن صباح اليوم في وقفاتهم الاحتجاجية الرابعة وللأسبوع الرابع على التوالي أمام مبني وزارة المالية، بتعليق الدراسة احتجاجا على عدم صرف تسوياتهم المالية المتاخرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحملوا وزارة المالية مسؤولية عرقلة صرف تسوياتهم المالية المستحقة، وعدم تنفيذ قرار وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونائبه بصرفها، ونتائج هذا التصعيد وتوقف العملية التدريسية بكافة كليات الجامعة.

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ودعوا كافة الجهات المسؤولة في محافظة عدن وقيادة رئاسة الجامعة من هذه نتائج الوخيمة التى ستلحق بضرر كبير في العملية التدريسية.

وطالبوا الجهات المعنية الإسراع في حل مشكلة التسويات ما لم فإن هناك مصفوفة كبيرة ومهمة تعرضها النقابة في يوم الثلاثاء القادم وتحدد فيه التصعيد سعيا للإضراب المفتوح والشامل وتشكيل لجان منظمة لذلك .