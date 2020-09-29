شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عارضة الأزياء السعودية "تاليدا تامر" اثناء عرضها احد الموديلات سقط فستانها امام الجمهور ثم حدثت المفجأءة التي لم يتوقعها احد..شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�خلت، تاليدا تامر، عارضة الأزياء السمراء اليافعة سجلات تاريخ عالم الموضة والأزياء بكونها أول عارضة أزياء سعودية تشارك في أسبوع باريس للموضة وبالطبع، هي إحدى القلائل من الجنسيات العربية المشاركة.

وسرقت تاليدا الأنظار في خطواتها الأولى على ممشى الكات ووك في باريس خلال مشاركتها في عرض مجموعة Grimaldi Antonio كما سقط فستانها بشكل بسيط لم يلاحظة احد.

وليس هذا فحسب، فهي تبلغ ال18 عاماً، أي أنها في العمر المناسب لدخول عالم الموضة، وعرضت تاليدا إطلالتين تمزجان بين الكلاسيكية والعصرية.

الإطلالة الأولى بيضاء بسروال واسع كلاسيكي، وجاكيت بأكمام مفتوحة مع كاب متطاير من الخلف لإطلالة بدلة مميزة.

والإطلالة الثانية هي فستان باللون الزهري الفاتح مع تطريز الترتر والريش على الجزء العلوي.