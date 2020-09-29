شكرا لبحثكم عن خبر قال :"اللي بايتبلج بانعلقه في العمود".. لملس ينزل إلى ساحل صغيرة ويوجه بازالة البناء العشوائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول على نطاق واسع مقكع فيديو لمحافظ العاصمة عدن وهو يتابع ميداني أعمال ازالة التعديل على ساحل مدينة كريتر. وسمع المحافظ وهو يقول "اللي بايتبلطج بانعلقه العمود" واوقف محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس صباح اليوم اعمال البسط والردم التي استهدفت بحر صيرة بكريتر. Advertisements جاء ذلك اثناء نزول للمحافظ على رأس حملة امنية لوقف التعدي على منطقة اللسان بكريتر خلف مستشفى عدن التي تشهد اعمال بسط وردم من قبل جماعات مسلحة حاولت استغلال الاوضاع المتوترة التي كانت تعيشها العاصمة عدن خلال الاشهر الماضية وخلال الحملة وجه محافظ عدن الى سرعة إزالة كافة الاستحداثات العشوائية متوعدا المخالفين بالملاحقة القانونية دون استثناء اي شخص يثبت تورطة في اعمال البسط والبناء العشوائي التي شوهة الوجه الحضاري للعاصمة عدن

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