شكرا لبحثكم عن خبر 100 طلقة تم تصويبها في جسد شيخ قبلي تثير حربا في ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت حرب قبلية، خلال الساعات الماضية، في عزلة بلاد الريمي بمديرية عتمة غربي محافظة ذمار، بعد مقتل شيخ قبلي بأكثر من 100 رصاصة، في ظل صمت سلطة الأمر الواقع، مليشيات الحوثي الإرهابية.

مصادر محلية قالت ، إن مسلحين قبليين من أسرة بني سلام، بينهم مقاتلون في صفوف المليشيات الحوثية، أقدموا، السبت، على قتل الشيخ القبلي “نجيب قايد ناصر الريمي” في منطقة الصير عزلة بلاد الريمي بمديرية عتمة..

وأوضحت المصادر، أن عشرة مسلحين من بني سلام قتلوا الشيخ القبلي “نجيب الريمي” بأكثر من 100 رصاصة، في الرأس والرقبة والأرجل والأكتاف، ثم لاذوا بالفرار.

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وبحسب المصادر، فإن مسلحي بني سلام سبق وأن نفذوا كمائن عدة لاغتيال الشيخ “نجيب الريمي”، لكنهم كانوا يفشلون مراراً، إحداها أطلقوا وابلاً من النيران على سيارته، لكنه نجا من كل تلك المحاولات.

وأكدت المصادر ، أن قبائل آل الريمي أعلنوا النفير لكافة أسرهم في عتمة وريمة وحبيش، للأخذ بثأر شيخهم، ما أعقبها اندلاع حرب بين قبائل آل الريمي وبني سلام.

وأضافت المصادر، إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة الشيخ “محمد صالح سلام”، أحد مشايخ بني سلام، والمدعوم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن الأوضاع لا تزال متوترة، فيما لا يزال أغلب المسلحين في المتاريس، في ظل صمت وتخاذل من الجهات المعنية وسلطة الأمر الواقع، حيث تقوم بدور المتفرج عن كل ما يحدث.