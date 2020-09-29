شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات بتسهيل دخول اليمنيين الى المملكة عبر الوديعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت شخصيات سياسية وأخرى حقوقية دعوة للجانبين السعودي واليمني لانهاء معاناة الآلاف من اليمنيين بمنفذ الوديعة. وقال نشطاء سياسيون ان معاناة الآلاف من اليمنيين بالمنفذ يجب التوقف عندها . واشاروا إلى ان الآلاف باتوا يفترشون العراء لعدة أيام في انتظار دخولهم الاراضي السعودية . واوضحوا ان الإجراءات المتبعة حاليا مرهقة داعين إلى ضرورة تسهيلها.

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