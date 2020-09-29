أب في إب اليمنية يصيب ابنته العروس وامها بطلقة واحدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصيبت عروسة وأمها برصاص والد العروسة، أثناء زفافها إلى منزل زوجها في قرية "المكعسين" شرق مدينة يريم شمال شرق محافظة إب، وسط فوضى عارمة تشهدها المحافظة. وقالت مصادر محلية إن والد العروسة أطلق الرصاص في الهواء، غير أنه اختل توزانه أثناء عملية إطلاق الرصاص مما جعل الرصاص تتجه صوب العروسة وأمها. Advertisements حيث نقلت أم العروسة إلى العاصمة صنعاء نتيجة خطورة وضعها الصحي فيما لا زالت العروسة تتلقى العلاج في مدينة يريم. وتشهد محافظة إب حوادث مشابهة سقط فيها قتلى وجرحى أثناء الأعراس، وسط فوضى عارمة تشهدها مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية

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