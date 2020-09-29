حادث مروري مروع يخلف قتلى وجرحى في حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي سبعة جنود ومواطن حتفهم، وإصيب اثنين آخرين، اليوم الاثنين، في حادث مروري بمحافظة حضرموت بالخط الدولي مع سلطنة عمان.
وقالت مصادر إعلامية و محلية، إن طقم عسكري تابع لقوات الامن في حضرموت ارتطم بشاحنة نقل (دينا) محملة بالمياه المعبأة، ظهر اليوم، على طريق ثمود الدولي، بعد ان كان يسرع بشكل جنوني.
وذكرت المصادر، انه تم اسعاف المصابين إلى احد المستشفيات، بمدينة سيئون.
و وفقاً للمصادر، فإن سائق الشاحنة (دينا) توفي سائق الدينا على الفور، مع 7 جنود من الذين كانوا على متن الطقم.
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