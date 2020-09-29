شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري مروع يخلف قتلى وجرحى في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي سبعة جنود ومواطن حتفهم، وإصيب اثنين آخرين، اليوم الاثنين، في حادث مروري بمحافظة حضرموت بالخط الدولي مع سلطنة عمان.

وقالت مصادر إعلامية و محلية، إن طقم عسكري تابع لقوات الامن في حضرموت ارتطم بشاحنة نقل (دينا) محملة بالمياه المعبأة، ظهر اليوم، على طريق ثمود الدولي، بعد ان كان يسرع بشكل جنوني.

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وذكرت المصادر، انه تم اسعاف المصابين إلى احد المستشفيات، بمدينة سيئون.

و وفقاً للمصادر، فإن سائق الشاحنة (دينا) توفي سائق الدينا على الفور، مع 7 جنود من الذين كانوا على متن الطقم.