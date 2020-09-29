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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 10 حبات من ‘‘الجوز’’ يوميًا؟؟ معلومة ذهبية يجهلها الكثيرون !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مجلة "إيلي" الألمانية بتناول الجوز يومًيا من أجل التمتع بالصحة والجمال، وقالت إنه يزخر بالمواد الفعالة التي تحارب الأمراض من ناحية، وتمنح البشرة والشعر مظهرا جميلا من ناحية أخرى. وقد توصلت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن الجوز ‫يحارب الكوليسترول الضار، الذي يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية ‫والسكتات الدماغية. وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء التغذية بجامعة ميونيخ الألمانية، أنه ‫يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال تناول حفنة من الجوز يوميا تقدر ‫بنحو 45 غراما، ما يعادل 8 إلى 10 حبات. آ آ ‫كما يتميز الجوز بفوائد صحية أخرى، فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين بي ‫وفيتامين إي، كما أنه يزخر بالأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة، التي ‫تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية. وأفادت دراسة أمريكية، أجراها باحثون بجامعة نيومكسيكو ونشرت في دورية "الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم"، بأن تناول مكسرات الجوز ضمن النظام الغذائي يحسن مزاج الشباب الذكور. وشملت الدراسة 64 طالبًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وطُلب منهم أن يتناولوا 3 شرائح من الخبز كل يوم لمدة 16 أسبوعًا. وقام الباحثون بإدخال مكسرات الجوز إلى الخبز الذي يتناوله المشاركون لمدة 8 أسابيع، بينما تناول المشاركون الخبز دون مكسرات الجوز لمدة 8 أسابيع أخرى. وتم قياس الحالة المزاجية للشباب المشاركين مع نهاية كل فترة، حيث رصد معدلات التوتر، والاكتئاب، والغضب، والتعب، وقوة التحمل، والارتباك، لدى الشباب عبر استبيان. ووجد الفريق أن الحالة المزاجية للشباب تحسّنت عقب انتهاء الفترة التي تناولوا خلالها المخبوزات التي تحتوي على مكسرات الجوز، وبلغت نسب التحسن 28%. ولاحظ فريق البحث أن المكسرات حسّنت مزاج الشباب، لكن لم يطرأ أي تحسن على الحالة المزاجية للشابات. وأوصى الباحثون الشباب بتناول من واحد إلى ثلاث أونصات من مكسرات الجوز يوميا (الأونصة تساوي 28 غرامًا) لتحسين الحالة المزاجية والصحة العامة. وفي السياق، ذكرت مجلة "إيلي" المعنية بالصحة والجمال أن الجوز يتمتع بالفوائد الصحية التالية:آ صديق القلب، يحارب السرطان، يحد من خطر السكري، كنز من المعادن والفيتامينات، يرفع التركيز، يقضي على التوتر، وهو مفتاح للرشاقة. ويسهم الجوز في الحماية من أمراض القلب، حيث إنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وخفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز اندماج البطانة الغشائية المسؤولة عن مرونة الأوعية الدموية. ويعمل على إبطاء انتشار السرطان، حيث تعمل الأحماض الدهنية أوميجا 3 على تثبيط نمو الأورام. كما يعمل على تحسين وظيفة الأوعية الدموية ومستوى الكوليسترول الضار، ويندرج هذان العاملان ضمن عوامل خطورة الإصابة بالسكري. كما يزخر الجوز بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، لذا فهو يعمل على تقوية العظام وتعزيز صحة العضلات، كما أنه غني بفيتاميني "بي6" (B6)آ و"إي" (E)آ المهمين لصحة وجمال البشرة والشعر. وبفضل محتواه العالي من فيتامين "بي" (B)آ يمد الجوز المخ بالطاقة والنشاط، مما يرفع مستوى التركيز ويعزز القدرات الذهنية، خاصة في الكبر. ويضبط الجوز، بفضل احتوائه على البوتاسيوم والأحماض الدهنية أوميجا 3، مستوى هرمونات التوتر، كما أن المغنيسيوم يساعد على استرخاء العضلات المصابة بالشد. فضلا عن أن الجوز يحفز إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساعد على التمتع بنوم مريح وهانئ. وعلى الرغم من احتوائه على سعرات حرارية كثيرة فإن الجوز يساعد على الشعور بالشبع سريعًا بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية أوميجا 3. *إيلي

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