شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير خطير.. هذة الحلوى ستدمر حياتك.. رجلاً تناولها لمدة أسبوع فمات على الفور !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتقد الكثير من الناس أن تناول أكلاتهم المفضلة بشكل مفرط لايؤثر بشكل سلبي وهذا ما أثبتت خطأ هذا التوقع قصة رجل توفي بسبب تناوله لحلوى معينة أكثر من أسبوع.

فقدانتهى حب عامل بناء أميركي للعرقسوس بوفاته؛ حيث أفاد الأطباء أن تناول الرجل لكيس ونصف من الحلوى يوميا لبضعة أسابيع تسبب في توقف قلبه.

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وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد انهار الرجل، الذي يبلغ من العمر 54 عاما، فجأة أثناء تناول الغداء في مطعم للوجبات السريعة ليتم نقله على الفور لمستشفى ماساتشوستس العام.

وبالفحص، وجد الأطباء أنه يعاني من نقص خطير في البوتاسيوم، ما سبب له مشاكل خطيرة في القلب. وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي له ليفيق ويخبر الأطباء أنه تناول كيسا ونصفا من الحلوى يوميا لعدة أسابيع.

وفي اليوم التالي توفي الرجل.

وقال الدكتور نيل بوتالا، طبيب القلب في مستشفى ماساتشوستس العام: «إن تناول كمية صغيرة من العرقسوس يمكن أن يزيد من ضغط الدم قليلاً».

وأشار بوتالا إلى أن المشكلة تكمن في حمض الجلسريزيك الموجود في العرقسوس حيث إنه يمكن أن يسبب انخفاضاً خطيراً في البوتاسيوم واختلالاً في المعادن الأخرى.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية من أن تناول كمية قليلة من العرقسوس يومياً لمدة أسبوعين يمكن أن يسبب مشكلة في ضربات القلب، خاصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً.