شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إعلان "الحرب" وحالة الطوارئ في 19 مدينة بينها العاصمة ابتداء من منتصف الليل وانتشار قوات الجيش في الشوارع ومواجهات دامية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مستشار الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجيف، أن حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة وأقرها البرلمان، تشمل 19 مدينة ومنطقة سكنية، بما فيها العاصمة باكو.

وأضاف أن “حالة الحرب” سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف ليل 28 سبتمبر/أيلول الجاري..

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وأوضح أنه بموجب حالة الحرب، سيتم فرض حظر التجول في المناطق التي يشملها القرار، بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً، وإلزام الراغبين بالخروج من منازلهم بالحصول على إذن مسبق من السلطات.

ووافق البرلمان الأذربيجاني على قرار الرئيس إلهام علييف، بإعلان “حالة الحرب” في بعض المناطق بسبب الاشتباكات في خطوط الجبهة مع أرمينيا.

إعلان “الحرب” وحالة الطوارئ في العاصمة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ “تعرضت لهجمات جوية وصاروخية”.

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك “خسائر في القوات العاملة”.

وأعلنت الحكومة الأرمينية عن استدعاء عسكريي الاحتياط، في إطار الأحكام العرفية المفروضة مع تفاقم النزاع المسلح في إقليم قره باغ.

إعلان “الحرب” وحالة الطوارئ في العاصمة

وجاء في نص القرار الحكومي أن “جمهورية أرمينيا نعلن التعبئة العامة وتطلق خطة استخدام القوات المسلحة وتستدعي الضباط والعرفاء والأفراد من قوات الاحتياط الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة”.

وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”.