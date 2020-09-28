شكرا لمتابعة خبر عن مجلس التعاون الخليجي .. يعلق على اتفاق تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيون .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيون في جنيف.

ورحب الدكتور نايف الحجرف باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيون، ودعا الحجرف للتنفيذ الفوري للاتفاق.

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وقد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن طرفي مفاوضات جنيف بشأن الأسرى والمتمثل في وفد الحكومة الشرعية اليمنية ووفد جماعة الحوثي اتفقوا على الأفراج عن مئات الأسرى من الجيش الوطني بينهم سعوديين وسودانيين، اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل مقابل الإفراج عن 681 من أسرى جماعة الحوثي.

وقال المبعوث الأممي إن الاتفاق برعاية الأمم المتحدة شمل الإفراج عن 681 من أسرى الحوثيين مقابل 400 من الجيش الوطني بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على البدء الفوري بإجراءات عملية تنفيذ التبادل حسب الخطة التنفيذية التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وطالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن الحكومة اليمنية والحوثيين للمضي قدماً على الفور في إطلاق سراح الأسرى.أول تعليق لدول مجلس التعاون الخليجي على اتفاق تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين.

*المشهد اليمني