البحسني يقدم التعازي لذوي أسرة آل الحامد بمنطقة عينات بمديرية تريم التي تعرضت لحادث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تقدم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالتعازي والمواساة لذوي أسرة آل الحامد بمنطقة عينات بمديرية تريم التي تعرضت لحادث أليم راح ضحيته 9 من أفرادها.



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‏ ورفع المحافظ البحسني، بأصدق التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد غالب الحامد، عضو المجلس المحلي بمديرية تريم، عاقل حارة منطقة عينات، ورئيس نادي عينات سابقا، الذي وافته المنية في هذا الحادث الأليم و8 من أفراد عائلته.

وابتهل المحافظ إلى المولى تعالى بأن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة، ويسكنهم الجنة، وان يربط على قلوب ذويهم ومحبيهم، ويلهمهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.