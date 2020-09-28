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صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودي يحتقر والدته ويمارس معها العنصرية لأنها تحمل الجنسية اليمنية ( صورة + فيديو )

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه مشهورة “سناب شات” الناشطة اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر، وهي تتهم ابنها بأنه يتعامل معها بعنصرية.

وقالت أروى عمر في المقطع الذي كانت قد بثّته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، إن ابنها “فهد” طالبها بأن تعود إلى بلادها اليمن، موضحة أنه فعل معها أكثر من موقف عنصري بطريقة جعلها تتنبه للأمر.

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سعودي يحتقر والدته ويمارس معها العنصرية لأنها تحمل الجنسية اليمنية ( صورة + فيديو )

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وأضافت أروى قائلة إنها لا تعرف سببًا وراء عنصريته، وأنه طالبها بالعودة إلى بلدها كونها يمنية، لافتة إلى أن عنصريته غير طبيعية.

وأكدت أنها كثيرًا ما جلست معه وأنه لا فرق بين سعودي وأجنبي وأن الكل في النهاية ينزل القبر، مردفة أنها تخاصمت وجربت معه كل الطرق لكنه لازال على وضعه.

وأوضحت أنه عرّضها لموقف محرج خلال سيرهما بالسيارة في أحد الشوارع وعندما أوقفهما عسكري فقال له: “ترى ماما يمنية وترى أنا سعودي”، موضحة أن هذا الموقف صدمها”، مبينة أنه دائمًا ما يعايرها بجواز سفره.