شكرا لبحثكم عن خبر الدولار يتراجع أمام الريال اليمني.. آخر تحديث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاحد 27 سبتمبر 2020م الأسعار بصنعاء ومناطق المليشيا الانقلابية: الدولارشراء 608,5 إلى 609 ريال. الدولار بيع 610 إلى 610,5 ريال. السعودي شراء 161 إلى 161,1 ريال. السعودي بيع 161,3 إلى 161,4 ريال. الأسعار بعدن ومناطق الحكومة الشرعية.. Advertisements معظم منشآت الصرافة متوقفة حتى إشعار آخر الدولار شراء 780 إلى 800 ريال. الدولار بيع 805 إلى 810 ريال. السعودي شراء 200 إلى 205 ريال. السعوديبيع 210 إلى 212 ريال. *الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

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