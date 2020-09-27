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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : شبان يحتفلون بطريقة “مستفزة” بـ ‘‘اليوم الوطني السعودي’’ .. ومطالب بالقبض عليهم ومحاسبتهم!

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جديد اب برس

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مقطع فيديو تم تداوله بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بعدما ظهر فيه مجموعة من الشبان ، لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن بشأن ما إذا كانوا سعوديين أم من جنسيات أخرى، وهم يحتفلون بـ اليوم الوطني السعودي الـ90 بطريقة “مستفزة” أثارت غضب مواطني المملكة، معتبرينهم من بين المخالفين للذوق العام. واستند سعوديون إلى طريقة احتفال هؤلاء الأشخاص باليوم الوطني، حيث رأوا أن ملابسهم وطريقتهم “المستفزة” في الاحتفال لا تليق على الإطلاق باحتفالات السعوديين بيومهم الوطني وأصبح مطلب محاسبتهم متصدرًا لمواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #محاسبه_مخالفين_الذوق_العام. آ ويظهر الفيديو شخصاً يرفع العلم السعودي وهو يرتدي “شورت” كما التف بـ”الشماغ” السعودي الشهير حول وجهه كالمنتقبات. آ وظهر أشخاص آخرون يرتدون أزياء مبهرجة لم يعتد على رؤيتها مواطنو المملكة وهو ما جعل من أمر المطالبة بمحاسبتهم باعتبارهم مخالفين للذوق العام مطلبا سعوديا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تغريدات بالآلاف عبر الهاشتاغ #محاسبه_مخالفين_الذوق_العام. ومما جاء في التعليقات أن البعض نسب مقطع الفيديو لسعوديبن من مدينة جدة بينما ردّ آخرون بأنهم ليسوا من المدينة، بينما اعترض البعض على المطالبة بمحاسبة هؤلاء وترك مواطنين يستحقون المحاسبة لمخالفتهم الذوق العام. وعلقّ آخرون: “ماكنا نشوف هالاشكال قبل سنه وسنتين، ماظهرت الا لما طلعت منصة تضم هالاشكال (التيك توك) هي الي عززت ظهورهم”، و”يطلع بملابس داخلية ويهزها بوسط شارع يسبب زحمة”، و”اللي يفعل مثل هذه الحركات ما يحتفل لأجل الوطن بل لأجل اثارة جدل في الوطن إذا صح عندك فرحة وطنية تقدر تحتفل بأبسط و أفضل الأشياء”. واعترض البعض على محاسبتهم كون اليوم الوطني يومًا وحيدًا بالسنة وأن كل مرحلة عمرية تحتفل على طريقتها فقال مغرد: “خلوهم يستانسون ياخي ما هو إلا يوم في السنة يطهبلون فيه!، معليش والأشكال الي نشوفها هنا بالتويتر المخالفة للأذواق كلها ما سمعنا منكم ولا كلمة والنوعيات ذي نشوفها طول السنة!”.

آ ولم تخرج حتى الآن جهة رسمية تشير إلى صحة ما يتم تداوله أو توقيته، كما لم يتم إصدار بيان يوضح أنه تم رصد المقطع أو متابعة هؤلاء الأشخاص المخالفين. اليوم الوطني السعودي . المصدر/ وكالات