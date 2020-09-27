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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ما فعله عشرات الشباب مع فتاة أجنبية في اليوم الوطني السعودي وأثار موجة غضب عارمة (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعآآ فيديوآ يُظهر تجمهر و تحرش مجموعة من الشباب حول فتاة أجنبية، وأوضحوا أن المقطع صُور في كورنيش جدة أثناء احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة. واستنكر النشطاء سلوك بعض الشباب الذي ظهروا وهم يتحرشون بالفتاة لفظيًا ويتجمهرون حولها في سلوك غريب عن المجتمع السعودي، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها. ويظهر مقطع الفيديو عشرات الشباب الذين تجمهروا حول فتاة أجنبية كانت تسير بشعرها الأصفر وملابسها المحتشمة على كورنيش جدة في إحدى الفعاليات، ويقوم عدد من الشبان بملاحقتها والتحرش بها لفظيا بينما تُحاول السير قدما للتخلص من هذه الورطة. واستنكر المغردون هذا السلوك الذي يتنافى مع الآداب العامة، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم.آآ *تويتر+وكالات ويظهر مقطع الفيديو عشرات الشباب الذين تجمهروا حول فتاة أجنبية كانت تسير بشعرها الأصفر وملابسها المحتشمة على كورنيش جدة في إحدى الفعاليات، ويقوم عدد من الشبان بملاحقتها والتحرش بها لفظيا بينما تُحاول السير قدما للتخلص من هذه الورطة. واستنكر المغردون هذا السلوك الذي يتنافى مع الآداب العامة، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم.آآ *تويتر+وكالات

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