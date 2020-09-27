شكرا لبحثكم عن خبر مأمور خور مكسر يتفقد مشاريع المديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذ مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ عواس الزهري، عدد من النزولات الميدانية لبعض الأحياء في المديرية للإطلاع على آلية تنفيذ المشاريع ومستوى الخدمات فيها.

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وفي النزول الذي رافقة فيه الأمين العام للمجلس المحلي مديرية خورمكسر الاستاذ منير حسن جابر، اطلع عواس الزهري على آلية تنفيذ مشروع رصف حي الاحمدي، مشددا على ضروري اختيار الأحجار المستخدمة في الرصف بعناية وقف المعايير الهندسية.

بعدها قام بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات في إحياء المديرية، مؤكدا على أهمية رفع وتيرة العمل والانضباط في رفع القمامة اول بأول قبل تكدسها،. داعيا المواطنين بالالتزام في رمي القمامة في مواقعها الصحيحة والتعاون مع عمال النظافة للارتقاء بمديريتنا للأفضل.