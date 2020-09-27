شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مجلس الوزراء حاكم دبي لعقد قرانها على الشاب الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان.

يشار إلى مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان أقاما حفلاً ضخماً ليلة أمس الخميس، وسط مشاركة وحضور كبير من اسرة العائلة الحاكم ومشيخة الخليج العربي.

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وشاركت شقيقة الشيخة مريم الشيخة لطيفة محمد بن راشد آل مكتوم أخبارا عن حفل الزفاف على حسابها الشخصي على إنستجرام.

يشار إلى أن خطوبة العروسين عقدت في تاريخ 28 أغسطس الماضي وقد قوبلت أخبار ارتباطهما بالترحيب على وسائل التواصل الاجتماعي، تمامًا مثل حفل زفافهما يوم الخميس، والذي قوبل بعدة رسائل تهنئة من أمراء الخليج.

يذكر ان الشيخ خالد هو أحد أعضاء العائلة المالكة في الامارات، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية في المملكة المتحدة حيث حصل على جائزة اللواء ديوان مصري تشاند بلاتون لجهوده في التدريب.

تأتي أخبار زفاف ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد زواج ثلاثة من ابنائه الذكورظ في مايو الماضي، حين تزوج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي من الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم في حفل أقيم في 15 مايو، وفي ذات اليوم، قام الشيخ شقيق الشيخ حمدان، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي بعقد قرانه من مريم بنت بطي آل مكتوم.

وفي ذات الشهر تزوج الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من الشيخة مادية بنت دلموك آل مكتوم.