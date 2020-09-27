شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة "دانا جبر" تتحدى الجميع بكل وقاحة وتعيد نشر إحدى الصور الفاضحة التي تم تسريبها من هاتفها المسروق.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحدت دانا جبر الممثلة السورية التي إنتشرت أخبارها في الفترة الأخيرة بعد سرقة هاتفها. ونشر السارق لصور خاصة لها على هاتفها وهي في أوضاع مخلة، ومن ثم نشر مقاطع فيديوهات إباحية لها.

تحدت الكل وكل الاخبار ولم تكترث بما نشر عنها ونشرت هي صورة بنفسها من الصور المسربة وهي شبه عارية. وذلك على حسابها على موقع أنستغرام لتبادل الصور.

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. نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة "دانا جبر" تتحدى الجميع بكل وقاحة وتعيد نشر إحدى الصور الفاضحة التي تم تسريبها من هاتفها المسروق.. شاهد

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وتداول نشطاء صورا تظهر فيديوهات جبر التي عرف عنها إثارة الجدل دائماً سواء بصورها أو تصريحاتها الجريئة، على موقع إباحي .

آخرون أوضحوا أن الفيديوهات الجنسية كاذبة ولاعلاقة لها بدانا جبر، وأن البعض استغل اسمها بوضعها على الفيديوهات لتحقيق المشاهدات.

ونشرت دانا جبر صورة جديدة على حسابها قيل إنها من الصور المسربة لها وهي سبه عارة، ولم تكترث الممثلة السورية التي إشتعرت بعد الفضيحة لما ينشر وما يقال عنها ونشرت إحدى الصور بنفسها.

ويشار إلى أن دانا جبر هو الاسم الفني، بينما اسمها الحقيقي هو دانا العش ، وشاركت أكثر من خمسين مسلسلاً رغم أنها لم تتجاوز 31 عاماً.

وتزوجت دانا جبر فى سن مبكرة حيث كانت تبلغ من العمر 18 عاماً إلا أن الزواج ولم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق. حيث أكدت فى تصريحات صحفية أن سبب الانفصال ليس أهلها وإنما ظروف من بينها ظروف العمل الصعبة ومشكلات أخرى.

رغم جمالها الصاخب وتلقيبها بـ”جميلة باب الحارة” إلا أنها تؤيد اجراء عمليات تجميل واعترفت فى احدى لقاءاتها أنها خضعت لعملية تجميل فى الأنف. وأن لديها هوسا بالرتوش، وتحمد الله على جمالها.