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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يتلقى خبر حزين ومؤلم ( صورة )

2020/09/27 الساعة 12:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

توفي نجل شقيق اللواء عيدروس الزبيدي يوم السبت اثر نوبة قلبية مفاجئة.



وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان مالك محمد الزبيدي توفي صباح السبت اثر ازمة قلبية.



ويقود المتوفي كتيبة عسكرية.



المصدر: عدن الغد ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: بخطوات بسيطة.. كيف يمكنك استعادة جميع رسائلك المحذوفة على واتساب؟ خبير أرصاد ينبه إلى منخفض جوي على المملكة ويُحدد بدايته والمناطق المتأثرة الفنان خالد سامي يخرج من غرفة العمليات.. وزوجته توضح حالته الصحية وردنا الان.. توجيهات جديدة بشأن المرافق الخارجية التابعة لشؤون الحرمين.. تعرّف عليها حادثة ولا في الخيال.. استخراج هاتف محمول من معدة شاب مصري بعد بقائه بها لمدة 7 شهور.. صور تعرف على أضرار القرنفل على الصحة هذا ما يحدث لجسمك عند تناول حبة واحدة من "الخيار" يوميًا... (معلومات يبحث عنها الجميع) الملك سلمان يحسم الجدل ويعلن رسميا موعد وقف الحرب في اليمن ( فيديو ) الدولار يسحق الريال ويعدم قيمته..وسعر الساندويتش يصل الى 150 ألف ريال Advertisements تحطم طائرة عسكرية ومصرع 22 شخصا كانو على متنها والداخلية تصدر بيان تحذير هام وخطير.. من وضع شاحن الموبايل على الفراش: خطر على المنزل بالكامل لا تتناول هذا النوع من الطماط لأنه يتحول الى سم قاتل سيقضي عليك وعلى عائلتك رئاسة شؤون الحرمين تصدر بيان عاجل عن وفاة إمام المسجد الحرام عبدالرحمن السديس الامارات تلغي شرعية الرئيس هادي..والانتقالي يشكل حكومة مصغرة في الجنوب مسؤول كبير في الشرعية يهدد البركاني بالتصفية الجسدية..شاهد ردة فعل البركاني على تلك التهديدات تحذير أمريكي من هذا الاعلان الطبي الخطير لأنه يسبب كارثة صحية لك ولأسرتك قناة الجزيرة القطرية تتجاوز كل الخطوط وتقوم بهذا العمل الخطير فلكية عالمية تحذر رئيس الجمهورية من حدث كارثي وماساوي سيقع له عام 2021 اول تعليق للشيخ سلطان العرادة بعد سقوط صاروخ باليستي حوثي على مأرب صحفية كويتية شهيرة تكشف عن هوية المرتزقة في هذه الدولة الخليجية الثرية سعودية من بنات البادية تبهر نساء المملكة وتعلن رسميا انها ستفعل هذا الشيء الذي لم يسبق لاية فتاة سعودية ان قامت به

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