شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول الحوثيين إلى الجوبه ..«المقدشي» يكشف عن خيانة ضباط رفيعين في مارب و « بن عزيز» يصدر مذكرة بإعتقال قائد عسكري كبير في «الشرعية» ؟! من هو وماذا صنع ؟! (صورة+ الاسم+ وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد وصول الحوثيين إلى الجوبه ..«المقدشي» يكشف عن خيانة ضباط رفيعين في مارب و « بن عزيز» يصدر مذكرة بإعتقال قائد عسكري كبير في «الشرعية» ؟! من هو وماذا صنع ؟! (صورة+ الاسم+ وثيقة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وثيقة مسربه عن توجيهات لرئيس هيئة الأركان العامة في حكومة هادي الفريق الركن صغير بن عزيز لكافة النقاط العسكرية والأمنية والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، بالقبض على قائد عسكري كبير في قوات الشرعية تزامنا مع اقتراب الحوثيين من مدينة مأرب. ووجَّهت رئاسة هيئة الأركان العامة، كافة النقاط العسكرية والأمنية والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، بالقبض على يونس الغليسي، شقيق أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة، بعد تهريبه من سجن الشرطة العسكرية، في محافظة مأرب، بعد إيقافه فيها على ذمة قضايا عدة، أهمها التجسس لتخابر مع جماعة الحوثي، وتهريب الأسلحة لها. وصدر، في 28 أغسطس المنصرم، بلاغ عن مركز القيادة والسيطرة في رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، برقم (227)، نصّ على إيقاف المدعو يونس قائد حزام الغليسي، معرفاً إياه بأحد منتسبي المنطقة العسكرية السادسة، التي تشمل محافظات الجوف وصعدة وعمران. البلاغ، نَصَّ على التالي: الشاهد برس “الاسم: يونس قائد حزام الغليسي.. ملاحظة: أحد منتسبي المنطقة العسكرية السادسة”. “إشارة إلى برقية قائد فرع الشرطة العسكرية م/ مأرب، رقم (42) بتاريخ 28/8/2020م، المتضمنة فرار المذكور أعلاه من السجن، حيث وهو موقوف على ذمة قضايا جنائية وعسكرية.. وعليه: مطلوب التعميم على كافة النقاط العسكرية والأمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والبحث والتحري، وإلقاء القبض على المذكور”.

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